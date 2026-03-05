Monti Aurunci giornata di manutenzione dei sentieri con il CAI di Esperia

Domenica 8 marzo il CAI di Esperia ha effettuato lavori di manutenzione sul sentiero 913 che porta al Monte Petrella nel Monti Aurunci. L’intervento ha coinvolto volontari e operatori per migliorare le condizioni del percorso, contribuendo alla tutela della rete escursionistica locale. Il Parco ha ringraziato per la collaborazione tra le parti durante questa giornata di intervento.

Domenica 8 marzo intervento sul sentiero CAI 913 verso il Monte Petrella. Il Parco: collaborazione preziosa per la cura della rete escursionistica. Una giornata dedicata alla cura e alla valorizzazione dei sentieri dei Monti Aurunci. Domenica 8 marzo 2026 il Club Alpino Italiano – Sezione di Esperia organizza una giornata di manutenzione del sentiero CAI 913, il percorso che da Spigno Superiore conduce verso il Monte Petrella, la vetta più alta della catena aurunca. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ente Parco dei Monti Aurunci ed è finalizzata alla manutenzione di uno dei tratti della rete escursionistica del territorio.... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

