civitanovese nuovo incontro con tosoni

La Civitanovese ha programmato un nuovo incontro con Tosoni, che si terrà nelle prossime ore. La società sta aspettando di ricevere aggiornamenti sulla situazione e le eventuali decisioni da parte dell'interessato. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità dell'incontro o sui temi che saranno discussi. La squadra attende notizie ufficiali per conoscere i prossimi passi da intraprendere.

Si contano i giorni per conoscere il futuro prossimo della Civitanovese, in particolare, la categoria che i rossoblù disputeranno nella prossima stagione: Promozione, come da verdetto del campo, o Eccellenza? Dopo l’incontro tra il presidente Francesco Borrelli e il patron del Montegranaro Andrea Tosoni che si è registrato nella giornata di martedì, ecco che questo fine settimana potrebbe ospitare un altro colloquio tra le parti (forse già oggi). Questa volta – è l’auspicio dei tifosi rossoblù e degli addetti ai lavori –, il dialogo potrebbe giungere ad una fase più decisiva. Come già spiegato, l’occasione di martedì scorso è stata interlocutoria: Borrelli avrebbe fatto presente la sua proposta, e Tosoni si sarebbe messo in ascolto per valutare, nei giorni successivi, quale risposta addurre al caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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