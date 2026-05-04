I meloniani con Tosoni | Entusiasmo ritrovato

Un minuto di silenzio è stato osservato davanti a un lido di Fermo per ricordare Luciano Romanella, una figura molto amata nella comunità. I sostenitori del movimento meloniano hanno espresso di recente un entusiasmo ritrovato, condividendo momenti di riflessione e ricordo. La cerimonia ha coinvolto alcuni membri che hanno partecipato con rispetto e commozione, sottolineando il legame speciale con la persona scomparsa.

Un minuto di silenzio per ricordare Luciano Romanella davanti a quel lido di Fermo che tanto amava, poi il candidato sindaco Leonardo Tosoni ha presentato ad amministratori, esponenti e simpatizzanti di Fd’I di tutto il fermano presenti nel salone dell’Hotel Royal, i candidati di Fratelli d’Italia: "Sono 32 giovani e meno giovani che hanno accettato di mettersi in questo viaggio, senza alcuna promessa di approdi sicuri, ma che vanno ringraziati perché hanno contribuito a far sì che a Fermo il centrodestra ritrovasse l’entusiasmo di fare politica". Intervengono la coordinatrice regionale, Elena Leonardi, l’omologo provinciale, Andrea Balestrieri e la sua vice Pisana Liberata, il consigliere regionale Andrea Putzu, l’europarlamentare Carlo Ciccioli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I meloniani con Tosoni: "Entusiasmo ritrovato" Notizie correlate Spal, entusiasmo ritrovato da non disperdereNemmeno il tempo di festeggiare l’ottava vittoria nelle ultime nove giornate, e il folto popolo spallino è già corso a riaprire l’armadio dei... Ritrovato entusiasmo per i rossoblù. Ora sì che possiamo tornare a sognareLa primavera non è ancora sbocciata ufficialmente, ma da un mesetto a questa parte il Bologna sembra essere finalmente rifiorito dopo aver superato a... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: I meloniani con Tosoni: Entusiasmo ritrovato; Elezioni a Fermo, FdI c’è: Presentata la lista, coerenti con quanto promesso. Ecco i candidati. I meloniani feriti accelerano sulle poltrone delle partecipate. Nel mirino i vertici di LeonardoCome in ogni arietta da fine impero che si rispetti, anche per il potere meloniano arriva il momento di Incitatus. Chi era costui lo raccontano gli storici Svetonio e Cassio Dione. Era il famoso ... repubblica.it