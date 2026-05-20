Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra i presidenti delle due società coinvolte, segnando l’avvio di un’operazione denominata Eccellenza tra Civitanovese e Montegranaro. In base alle informazioni disponibili, ci sono segnali concreti che la Civitanovese potrebbe partecipare al campionato di Eccellenza nella prossima stagione. La discussione tra le parti prosegue e non sono ancora state rese note decisioni ufficiali.

Ci sono possibilità concrete che la Civitanovese disputerà il campionato di Eccellenza nella prossima stagione. Nei giorni scorsi si è parlato dei rumors attorno ad una possibile operazione di collaborazione con la società del Montegranaro proprio per raggiungere l’obiettivo sopra citato, ma solo ieri si sarebbe svolto un incontro nella città costiera tra i proprietari dei due club, il presidente rossoblù Francesco Borrelli da una parte e il patron dei gialloblù Andrea Tosoni dall’altra. Non è ancora chiaro l’esito del summit, che comunque si sarebbe chiuso in serata. Tuttavia il fatto testimonia la volontà del sodalizio rivierasco di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Incontro tra presidenti. Al via l’operazione Eccellenza tra Civitanovese-Montegranaro

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