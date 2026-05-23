City tennis tour Leo Ciampoli conquista il primo posto nell' ottava tappa del torneo giovanile

Notizia in breve

Leo Ciampoli, 14 anni di Chieti, ha vinto l’ottava tappa del torneo giovanile City Tennis Tour. Il tennista dell’As dilettantistica Tennis Chieti ha battuto gli avversari e si è aggiudicato il primo posto nel “8^ tappa Young City Tennis Tour 2026-under 16”, organizzata dal circolo Tennis Silvi. La competizione si è svolta nel circuito organizzato dalla federazione italiana di tennis.