City tennis tour Leo Ciampoli conquista il primo posto nell' ottava tappa del torneo giovanile
Leo Ciampoli, 14 anni di Chieti, ha vinto l’ottava tappa del torneo giovanile City Tennis Tour. Il tennista dell’As dilettantistica Tennis Chieti ha battuto gli avversari e si è aggiudicato il primo posto nel “8^ tappa Young City Tennis Tour 2026-under 16”, organizzata dal circolo Tennis Silvi. La competizione si è svolta nel circuito organizzato dalla federazione italiana di tennis.
Leo Ciampoli, di Chieti, tennista agonista di 14 anni dell'As dilettantistica Tennis Chieti ha conquistato il torneo Fitp “8^ tappa Young City Tennis Tour 2026-under 16”, organizzata dal circolo Tennis Silvi, classificandosi al primo posto.Un momento di grande soddisfazione per il giocatore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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