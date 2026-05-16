Il Manchester City conquista l’ottava Fa Cup della sua storia | Chelsea battuto 1-0

Il Manchester City ha vinto la sua ottava Coppa d’Inghilterra battendo il Chelsea 1-0 in finale. La partita si è giocata sul campo e il risultato finale ha deciso il successo della squadra. La squadra vincitrice ha ottenuto il trofeo, mentre il Chelsea si è dovuto accontentare della sconfitta. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione, con entrambe le squadre impegnate a cercare la vittoria. La vittoria rappresenta un importante risultato per i cittadini del club.

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