Il Manchester City conquista l’ottava Fa Cup della sua storia | Chelsea battuto 1-0

Da ilnapolista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City ha vinto la sua ottava Coppa d’Inghilterra battendo il Chelsea 1-0 in finale. La partita si è giocata sul campo e il risultato finale ha deciso il successo della squadra. La squadra vincitrice ha ottenuto il trofeo, mentre il Chelsea si è dovuto accontentare della sconfitta. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione, con entrambe le squadre impegnate a cercare la vittoria. La vittoria rappresenta un importante risultato per i cittadini del club.

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Sognando di portare a termine la clamorosa rimonta in Premier ai danni dell’ Arsenal, portarsi a casa un trofeo comunque non fa male. Soprattutto se quel trofeo è una Fa Cup. La banda di Guardiola vince di corto muso contro il Chelsea grazie a una prodezza di attacco di Semenyo, che ha ripagato le 65 milioni di sterline sborsate dai Citizens per accaparrarselo dal Bournemouth a gennaio. I dettagli. Il Manchester City si aggiudica la Fa Cup. Con Trafford, Semenyo, Rodri, Bernardo Silva e Marmoush in campo, e Cherki inizialmente escluso, a sostegno di Haaland e Doku, la formazione di Guardiola ha creato le occasioni più pericolose nella prima frazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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