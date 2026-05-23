Cittadinanza e reati | il 59% degli italiani è favorevole alla revoca

Il 59% degli italiani si oppone alla possibilità di revocare la cittadinanza acquisita, anche in presenza di reati. La legge attuale permette di revocarla in casi specifici, anche se coinvolgono minorenni. Un caso a Modena ha scatenato un dibattito politico, con alcuni partiti di sinistra che si sono divisi sulla questione. La discussione riguarda le modalità e i limiti per la revoca e come applicarle ai minorenni coinvolti in reati.

? Domande chiave Come può la legge revocare la cittadinanza acquisita da un minorenne?. Perché il caso di Modena sta dividendo i partiti di sinistra?. Quali sono le reali possibilità di cambiare le norme sulla nazionalità?. Come influenzerà questo consenso elettorale le prossime elezioni del 2027?.? In Breve Il 25% degli elettori del PD e il 50% del M5S approvano la revoca.. Il 74% degli asteneti sostiene misure rigide contro i migranti criminali.. Il 40,7% degli intervistati rifiuta l'aumento dei fondi per l'integrazione.. Il 53% degli elettori è favorevole alle tesi di Salvini e Vannacci..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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