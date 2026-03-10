Un nuovo sondaggio di Swg, pubblicato il 9 marzo 2026, rivela che la maggioranza degli italiani, il 59 per cento, si oppone alla guerra in Iran. La rilevazione mostra inoltre che il quadro politico nel paese resta stabile, senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti. I dati sono stati presentati durante una trasmissione di La7.

Il nuovo sondaggio di Swg per La7 del 9 marzo 2026 mostra una situazione politica sostanzialmente stabile. Rispetto alla settimana scorsa, Fratelli d'Italia si conferma primo partito, pur con un leggero calo (-0,4 per cento), arrivando così al 29,4 per cento. Sul fronte opposto il Partito democratico, che resta saldamente la prima forza dell'opposizione, guadagna 0,2 punti percentuali e sale a 21,8 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,3 per cento e arriva al 12. Tra gli altri partiti di governo invece, Forza Italia scende di 0,2 e arriva all'8,2 per cento, mentre la Lega guadagna lo 0,2 per cento e sale al 6,8 per cento, stessa percentuale di Alleanza Verdi-Sinistra (che però ha perso lo 0,1 per cento). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il sondaggio di Swg. Quadro politico stabile, ma il 59 per cento degli italiani è contrario alla guerra in Iran

