Un rappresentante della Cisl ha commentato positivamente un nuovo decreto sul lavoro, considerandolo un passo avanti rispetto alle iniziative già adottate. Ha sottolineato che il provvedimento risponde a diverse richieste avanzate dalla confederazione nel corso degli ultimi mesi. La dichiarazione si concentra sulla valutazione dell’andamento delle norme approvate, senza entrare nei dettagli delle misure specifiche o nelle motivazioni che le hanno portate.

“Questo ulteriore provvedimento che va nella direzione anche di una serie di richieste che la Cisl ha fatto nel corso di questi mesi, io penso che sia un ulteriore passo in avanti “. Lo ha detto la segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola, parlando del decreto Lavoro approvato dall’esecutivo alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. I sindacati hanno scelto Marghera perché “rappresenta un insieme di aspetti positivi ma anche di criticità. Gli aspetti positivi sono sicuramente un sistema produttivo importante. Sulla criticità noi siamo partiti da quello che è accaduto ai 37 lavoratori licenziati perché sostituiti dall’algoritmo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Lavoro, Fumarola (Cisl): “Ulteriore passo avanti”

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