Il decreto legge lavoro, approvato dal governo in occasione del primo maggio, ha ricevuto il sostegno di molte sigle sindacali e delle parti sociali, mentre la Cgil ha deciso di non partecipare al fronte unitario della triplice. La Cisl ha espresso un commento positivo, sottolineando come la normativa possa contribuire a contrastare il sottosalario e lo sfruttamento nel mondo del lavoro. La presa di posizione si inserisce nel quadro delle reazioni al provvedimento approvato in questa occasione.

Il decreto legge lavoro varato dal governo in occasione del 1 maggio, ha raccolto il consenso di sindacati e parti sociali, al netto della solita Cgil che di fatto ha rotto il fronte unico sindacale della triplice. E a ribadire l’importanza del provvedimento è Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, in una intervista al Riformista: «Il punto più importante è il legame tra incentivi alle assunzioni e applicazione dei trattamenti economici complessivi dei contratti comparativamente più rappresentativi. La buona contrattazione diventa la misura concreta del salario giusto, confine di decenza sotto il quale c’è sottosalario e sfruttamento.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Cisl promuove il decreto lavoro, Fumarola: «Stop a sottosalario e sfruttamento»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Decreto Primo Maggio, Fumarola (CISL): "Finora nessun confronto, aspettiamo il testo"

Dl Lavoro, Fumarola (Cisl): “Ulteriore passo avanti”“Questo ulteriore provvedimento che va nella direzione anche di una serie di richieste che la Cisl ha fatto nel corso di questi mesi, io penso che...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Primo Maggio 2026. A Marghera i comizi di Landini, Fumarola e Bombardieri. Al centro il tema del Lavoro dignitoso - CISL; Primo maggio, sindacati divisi sul decreto. Landini attacca, Cisl e Uil lo promuovono; Sulla corrispondenza diretta del Ministro con le famiglie le osservazioni della CISL Scuola in una lettera e in un corsivo di Dirigenti News; No alla tassa sulla stanchezza, la Cisl contro Seta: la vertenza approda in tribunale.

Il medico e i social. Cisl Medici Lombardia promuove convegno su implicazioni deontologiche e giuridicheL’iniziativa per richiamare l’attenzione dei medici e di invitarli ad un uso più responsabile dei social network. Piuttosto sarebbe opportuno che i medici, per questioni di seria significatività, si ... quotidianosanita.it

Primo maggio, sindacati divisi sul decreto. Landini attacca, Cisl e Uil lo promuovonoLa Cgil critica i 960 milioni destinati alle imprese e non ai lavoratori. Fumarola: Principi importanti. Bombardieri: Primo argine ai contratti pirata ... repubblica.it

Rosita Pelecca partecipa alla tavola rotonda promossa dalla FIM di Roma Rieti”la parità di genere si contratta”confermando l’impegno della Cisl nel promuovere politiche concrete per la parità di genere, la riduzione del divario salariale e la valorizzazione del x.com