A Milano il summit dei Patrioti con l' omaggio a Bossi Salvini | Precedenza a chi arriva da Paesi vicini per cultura

A Milano si è svolto il corteo dei Patrioti, partito da Porta Venezia e arrivato in piazza Duomo, dove si è tenuto un palco con diversi leader politici presenti. Tra i presenti, un omaggio è stato rivolto a Bossi. Durante l’evento, il leader di un partito ha dichiarato che si darà priorità a chi arriva da Paesi vicini per cultura. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di varie nazionalità e ha attraversato il centro della città.

Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo. Valditara: "La discriminazione e l'odio non ci appartengono", Latinopoulou: "Frontiere chiuse ed espulsioni". Salvini saluta Orban: "Continuiamo insieme battaglia di libertà e legalità" Il corteo dei Patrioti ha attraversato Milano da Porta Venezia fino a piazza Duomo, dove è stato allestito il palco della manifestazione con la partecipazione di leader politici da diversi Paesi. "Wilders ha citato una grande patriota e italiana, una grande fiorentina, una grande donna illuminata cioè Oriana Fallaci, la cui voce non smetterà mai di parlare alle nostre coscienze, Oriana Fallaci come Charlie Kirk, due patrioti della democrazia e della libertà".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Precedenza a chi arriva da Paesi vicini per cultura" Notizie correlate A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Più determinati dopo il referendum"Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo. Milano, summit dei Patrioti in Duomo: il Pd sfida l’evento con un votoLa piazza di Milano si prepara a ospitare il summit dei Patrioti il prossimo 18 aprile, dopo che le autorità locali hanno respinto i tentativi di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza; Remigration Summit a Milano, la città antirazzista si mobilita contro il raduno; A Milano domani tre cortei contro il Remigration Summit dei Patrioti. A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: Più determinati dopo il referendumNon ho paura a usare il termine remigrazione, che viene da remigration che vuol dire rimpatri. Ci sono tanti immigrati per bene che si sono integrati e hanno le scatole piene dell'immigrazione irrego ... ilgiornale.it Il Remigration summit di Milano alla fine è diventato un’altra cosaSenza il sostegno degli altri partiti di centrodestra sarà una specie di comizio della Lega, che ora non vuole più parlare di remigrazione ... ilpost.it Tensioni a Milano tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla Lega,... - facebook.com facebook Scontri tra manifestanti e polizia a Milano, durante il corteo organizzato contro il Remigration summit. x.com