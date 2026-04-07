Nella serata di Pasquetta, i carabinieri della stazione di Sondalo hanno arrestato un giovane di 24 anni residente nel Bresciano. Durante un controllo, sono stati trovati in suo possesso ingenti quantità di droga. Successivamente, nell’abitazione del ragazzo, sono state rinvenute ulteriori sostanze stupefacenti, ritenute sufficienti a rifornire un reggimento.

Grosio, 7 aprile 2026 – Nell’auto l’antipasto, in casa il piatto forte. Ieri sera, lunedì di Pasquetta, i carabinieri della stazione di Sondalo hanno arrestato un ventiduenne residente nel Bresciano, trovato con grandi quantità di droga. L’accusa nei suoi confronti è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’accertamento. L’intervento è scattato dopo che i militari dell’Arma hanno bloccato il giovane a bordo di un’auto a Ravoledo, frazione di Grosio. Il comportamento visibilmente nervoso e sospetto del giovane ha immediatamente attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di perquisire lui e il veicolo. Addosso al ragazzo sono stati rinvenuti 196 grammi di hashish e 56 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa aveva droga per un reggimento: arrestato 24enne

Blitz nella casa della droga: 24enne arrestato con mezzo chilo di hashishI Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno arrestato un 24enne italiano ritenuto il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di...

Ponticelli, piazza di spaccio nel rione delle “case murate”. 24enne arrestato, in casa anche droga dell’amoreIl rione De Gasperi di Ponticelli, un tempo roccaforte del clan Sarno, torna al centro della cronaca.

Temi più discussi: Tradito dalla puzza di hashish, in casa aveva 18 chili di droga; Muggiò: in casa ha due serre abusive con quattro chili di droga, arrestato dai carabinieri; Forte odore di marijuana in strada, il cane Rhum segue la scia: trovati 18 kg di droga in un appartamento; FERMATO IN AUTO CON LA DROGA AD APRILIA: IN CASA AVEVA UN CHILO E MEZZO DI COCAINA, ARRESTATO 30ENNE.

Droga in casa o nel furgone, due arresti e tre denunceQuattro diversi interventi della polizia hanno portato a due arresti e tre denunce per droga oltre al sequestro di oltre due chili di stupefacenti vari e 6.700 euro in contanti. (ANSA) ... ansa.it

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Spaccio, arrestato 22enne a Grosio. A casa aveva oltre 30 kg di hashish Fermato dai militari dell’Arma con hashish e marijuana in auto, la perquisizione in casa porta alla scoperta di oltre 30 kg di stupefacenti #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Ti - facebook.com facebook

Rimini, i suoi vicini denunciano strani odori: in casa aveva 16 chili di marijuana e hashish e viene arrestato x.com