Scoperto mentre recupera la cocaina che aveva nascosto tra la vegetazione | 24enne arrestato 180 le dosi sequestrate

Un giovane di 24 anni è stato arrestato mentre recuperava la cocaina nascosta tra la vegetazione, che aveva precedentemente nascosto in quella zona. Durante l’operazione, sono state sequestrate circa 180 dosi di sostanza stupefacente. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno trovato il sospetto intento di continuare l’attività di spaccio. La droga era stata conservata in modo da facilitarne il prelievo e la distribuzione.