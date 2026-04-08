Scoperto mentre recupera la cocaina che aveva nascosto tra la vegetazione | 24enne arrestato 180 le dosi sequestrate
Un giovane di 24 anni è stato arrestato mentre recuperava la cocaina nascosta tra la vegetazione, che aveva precedentemente nascosto in quella zona. Durante l’operazione, sono state sequestrate circa 180 dosi di sostanza stupefacente. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno trovato il sospetto intento di continuare l’attività di spaccio. La droga era stata conservata in modo da facilitarne il prelievo e la distribuzione.
OSIMO – Aveva utilizzato la fitta vegetazione come ‘magazzino’ per custodire le dosi di cocaina, che andava regolarmente a prelevare per poi immetterle sul mercato. A fermarlo, un’operazione portata a termine dai carabinieri della compagnia di Osimo i quali hanno tratto in arresto, nella. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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