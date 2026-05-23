Cinque giovani afghane arrivate a Roma con permessi di studio stanno seguendo un corso di formazione digitale Fastweb che potrebbe aiutarle a trovare lavoro in Italia Ma il sogno in un futuro che sembra lontano è tornare a casa E aiutare la loro gente

Da iodonna.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque giovani afghane, arrivate a Roma con permessi di studio, partecipano a un corso di formazione digitale di Fastweb. Il percorso potrebbe favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro italiano. Tuttavia, tutte aspirano a tornare in Afghanistan in futuro, per aiutare la loro comunità. Le ragazze hanno tra i 23 e i 30 anni e sono arrivate in Italia per studiare, un’opportunità vietata loro nel Paese d’origine.

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Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Si chiamano Wajeha, Jamila, Samira, Setara e Guzal. Sono ragazze afghane, hanno tra i 23 e i 30 anni e sono arrivate a Roma per fare quello che nel loro Paese è proibito: studiare. Hanno ottenuto delle borse di studio e sentono forte la responsabilità di dover sfruttare al massimo questa opportunità,per le loro compagne e per la famiglia lontana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Cinque giovani afghane, arrivate a Roma con permessi di studio, stanno seguendo un corso di formazione digitale Fastweb che potrebbe aiutarle a trovare lavoro in Italia. Ma il sogno, in un futuro che sembra lontano, è tornare a casa. E aiutare la loro gente
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