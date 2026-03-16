Uno studio internazionale su 38 paesi ha analizzato la relazione tra lavoro da remoto e fertilità, stimando che in Italia lo smart working potrebbe favorire circa 12.800 nascite in più. L’indagine evidenzia come le coppie che lavorano da casa almeno un giorno alla settimana abbiano un incremento nelle nascite rispetto a chi lavora in presenza. I risultati sono stati ottenuti attraverso un’analisi delle tendenze demografiche e delle modalità lavorative.

Utilizzando i dati provenienti da un'indagine globale sulle modalità di lavoro, i ricercatori guidati da Cevat Giray Aksoy, Professore Associato di Economia del King's College di Londra, hanno riscontrato che la fertilità effettiva dal 2023 al 2025 e la fertilità pianificata per il futuro sono risultate più elevate tra gli adulti che hanno lavorato da casa almeno un giorno alla settimana e, per le coppie, sono apparse ancora più elevate quando a farlo erano entrambi i partner. Ne risulta che la fertilità stimata nell'arco della vita è maggiore di 0,32 figli per donna quando entrambi i partner lavorano da casa uno o più giorni alla settimana, rispetto al caso in cui nessuno dei due lo fa, un valore pari al 14,3% della fertilità media del campione analizzato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Denatalità: lo smart working potrebbe favorire 12.800 nascite in più in Italia. I risultati e le stime di uno studio condotto su 38 Paesi, che ha analizzato la relazione tra fertilità e lavoro da casa

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