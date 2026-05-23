Un uomo è stato arrestato dopo aver pubblicato online un messaggio in cui dichiarava di sentirsi cinico e nichilista, affermando di essere assuefatto alla società del nulla. La polizia ha identificato e fermato il soggetto, che aveva condiviso contenuti con toni provocatori e pessimistici sui social. La questura ha confermato che l’indagine è ancora in corso e che sono in atto ulteriori accertamenti sul contenuto delle comunicazioni.

Cinichilismo è parola bisturi. Fertile, interrogante e forte di un’indubbia estetica fonetica, è il neologismo che sorge dalla crasi tra altri due lemmi a contrassegnare altrettante monumentali correnti di pensiero- rispettivamente la cinica e quella nichilistica - per farsi sintesi di un nuovo prototipo. Ed è dunque non per caso che Cinichilismo sia anche la parola a incoro are in titolo il nuovo saggio filosofico della giornalista Virginia Saba, edita da IF Press (157 pp., 14,25€). L'opera si configura sin dall’esordio come la diagnosi di una patologia ormai connaturata alla genetica del contemporaneo: un permeante pessimismo che, smarrita la storica fibra della propria tragicità fattiva, è mutato piuttosto in un’osservazione acquiescente del nulla quotidiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cinico e nichilista: l’uomo moderno assuefatto alla società del nulla

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