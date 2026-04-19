Ricorda l’ex sindaco Un palasport moderno casa di venti società

È stata trasformata in un palasport la vecchia palestra della città, che ora funge da struttura moderna e funzionale. La riqualificazione ha permesso di creare un impianto che ospita venti società sportive, offrendo nuovi spazi per le attività locali. La struttura è stata completamente ristrutturata e adeguata alle norme vigenti, con lavori che hanno coinvolto diverse fasi di intervento. La riapertura rappresenta un importante passo per il settore sportivo cittadino.

È diventata un palasport la vecchia palestra della città. Completamente risistemata grazie a un finanziamento Pnrr di 620mila euro ai quali l’amministrazione comunale ha aggiunto 80mila euro di fondi propri, la struttura potrà ospitare non soltanto gli studenti delle scuole medie "Ada Negri", ma anche diverse discipline sportive per un totale di 20 società. Ieri mattina la struttura è stata inaugurata alla presenza di una quarantina di sindaci del territorio, del deputato Alessandro Cattaneo e del sottosegretario con delega ai controlli di Regione Lombardia Ruggero Invernizzi. Già oggi il palazzetto che è stato intitolato all’ex sindaco dal...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricorda l’ex sindaco. Un palasport moderno “casa” di venti società Notizie correlate Dove vive Andrea Pucci, la casa dal design moderno nel cuore di MilanoSono giorni che si parla di Andrea Pucci e della sua rinuncia a partecipare al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore, il comico – che è finito... La società della scienza e dell’ingegneria ricorda il suo presidente onorario Antonino ZichichiProfondo cordoglio è stato espresso dalla Società italiana della scienza e dell’ingegneria per la scomparsa del professore Antonino Zichichi,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ricorda l’ex sindaco. Un palasport moderno casa di venti società; Targa ricordo consegnata all'ex sindaco di Pisa Giuseppe Prosperi; Addio a Luperini, il ricordo dell'ex sindaco; Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccio. In Consiglio il ricordo dell’ex sindaco Tentorio: Politico di rara umanità, il Comune era la sua seconda casaAlla presenza dei suoi familiari più stretti, il Consiglio comunale rievoca la lunga attività politica di Franco Tentorio. bergamonews.it Il sindaco di Milano Beppe Sala dice addio a Carlo Monguzzi e ricorda quell'ultimo abbraccioUna malattia rapidissima ha portato via il pilastro dell'ecologismo milanese: il retroscena del Sindaco Sala sul loro ultimo incontro in ufficio ... milanotoday.it #Giaccherini ricorda #Manninger Cosa ha detto - facebook.com facebook In occasione dell’incontro della Toniolo Young Professionale Association, #LeoneXIV ricorda che si è parte di una missione, di un servizio nel quale “la pluralità di sensibilità ecclesiali” non deve essere una “competizione, ma armonia”. x.com