Ricorda l’ex sindaco Un palasport moderno casa di venti società

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata trasformata in un palasport la vecchia palestra della città, che ora funge da struttura moderna e funzionale. La riqualificazione ha permesso di creare un impianto che ospita venti società sportive, offrendo nuovi spazi per le attività locali. La struttura è stata completamente ristrutturata e adeguata alle norme vigenti, con lavori che hanno coinvolto diverse fasi di intervento. La riapertura rappresenta un importante passo per il settore sportivo cittadino.

È diventata un palasport la vecchia palestra della città. Completamente risistemata grazie a un finanziamento Pnrr di 620mila euro ai quali l’amministrazione comunale ha aggiunto 80mila euro di fondi propri, la struttura potrà ospitare non soltanto gli studenti delle scuole medie "Ada Negri", ma anche diverse discipline sportive per un totale di 20 società. Ieri mattina la struttura è stata inaugurata alla presenza di una quarantina di sindaci del territorio, del deputato Alessandro Cattaneo e del sottosegretario con delega ai controlli di Regione Lombardia Ruggero Invernizzi. Già oggi il palazzetto che è stato intitolato all’ex sindaco dal...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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