Esposito Qualità della vita | Papa Leone a Napoli parla all’uomo alla società e al mondo intero
A Napoli, il Papa Leone ha parlato all’uomo, alla società e al mondo intero, attirando l’attenzione sulla città e sulla sua realtà. La visita ha evidenziato il patrimonio paesaggistico, storico e spirituale della città, ma anche le sue sfide sociali e le ferite che ancora persistono. La presenza del Papa ha suscitato reazioni e riflessioni tra i cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle questioni che coinvolgono Napoli.
Napoli ha accolto Papa Leone, Vicario di Cristo, mostrando la sua bellezza paesaggistica, storica, spirituale e popolare, ma anche la sua complessità sociale, le sue ferite e il suo profondo desiderio di riscatto. Per l’Accademia Italiana Qualità della Vita, la visita del Papa a Napoli rappresenta un momento di altissimo valore religioso, civile e umano. Il Santo Padre ha saputo entrare nel cuore profondo della città, offrendo una lettura concreta, intensa e ben radicata nella realtà urbana, politica, sociale e spirituale di Napoli. “Abbiamo visto un Papa capace di unire rigore e cuore, analisi e compassione, metodo e carità”, dichiara Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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