Esposito Qualità della vita | Papa Leone a Napoli parla all’uomo alla società e al mondo intero

A Napoli, il Papa Leone ha parlato all’uomo, alla società e al mondo intero, attirando l’attenzione sulla città e sulla sua realtà. La visita ha evidenziato il patrimonio paesaggistico, storico e spirituale della città, ma anche le sue sfide sociali e le ferite che ancora persistono. La presenza del Papa ha suscitato reazioni e riflessioni tra i cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle questioni che coinvolgono Napoli.

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Napoli ha accolto Papa Leone, Vicario di Cristo, mostrando la sua bellezza paesaggistica, storica, spirituale e popolare, ma anche la sua complessità sociale, le sue ferite e il suo profondo desiderio di riscatto. Per l’Accademia Italiana Qualità della Vita, la visita del Papa a Napoli rappresenta un momento di altissimo valore religioso, civile e umano. Il Santo Padre ha saputo entrare nel cuore profondo della città, offrendo una lettura concreta, intensa e ben radicata nella realtà urbana, politica, sociale e spirituale di Napoli. “Abbiamo visto un Papa capace di unire rigore e cuore, analisi e compassione, metodo e carità”, dichiara Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenico Esposito: la qualità della vita come leva di sviluppo per territori e societàIn un tempo segnato da fragilità sociali, divari territoriali, crisi dei riferimenti pubblici e crescente complessità geopolitica, il tema della... Leggi anche: Papa Leone: imploriamo la pace per il mondo intero Temi più discussi: Napoli. Energia dalle acque reflue: la proposta progettuale di Domenico Esposito (Qualità della Vita)A; Andrea Esposito, Presidente Confindustria Benevento : Collegare il Sannio significa costruire il futuro (foto); Al via il countdown per Festa a Vico: tutte le novità del 2026, con un'anteprima speciale a Identità Milano; Paolo Esposito, il comandante dei carabinieri va in pensione: con l'Arma un matrimonio lungo 36 anni. Napoli. Energia dalle acque reflue: la proposta progettuale di Domenico Esposito (Qualità della Vita)AMicro-idroelettrico urbano: l’Accademia Italiana Qualità della Vita chiede al Comune di avviare uno studio con l’Università Federico II. Napoli potrebbe ... teleradio-news.it Italia. Crisi globale, Domenico Esposito (QDV): ‘Sud decisivo per la sostenibilità finanziaria della Nazione’Il presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita: Serve una strategia generativa per rafforzare produttività, servizi, occupazione e qualità del ... teleradio-news.it