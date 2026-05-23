Tre borse di studio sono state messe a disposizione in Sicilia per formare nuovi talenti del cinema. Il bando copre varie specializzazioni tecniche, senza specificare quali. La copertura totale dei costi è prevista per chi supera la selezione, secondo i criteri stabiliti nel bando. Le domande devono essere presentate entro i termini indicati. Le borse di studio sono destinate a giovani interessati a sviluppare competenze nel settore cinematografico.

? Punti chiave Quali specializzazioni tecniche sono incluse nel bando?. Come si può ottenere la copertura totale dei costi?. Chi può candidarsi per queste borse di studio a Palermo?. Perché questa iniziativa punta a fermare la fuga dei talenti?.? In Breve Borse coprono il 100%, il 50% e il 30% dei costi formativi.. Candidature via email entro il 29 maggio 2026 per residenti tra 18 e 36 anni.. Selezione basata su Isee, motivazioni e colloqui individuali presso Villa Riso a Palermo.. Obiettivo creare filiera professionale autonoma con tecnici specializzati in Sicilia.. Tre borse di studio per talenti del cinema arrivano a Palermo tramite la scuola Piano Focale-Eikona Film, con scadenze fissate per il 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema in Sicilia: tre borse di studio per formare i nuovi talenti

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