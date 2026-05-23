Cinema Iervolino presenta un' offerta vincolante per l' acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies
Il 14 maggio 2026, un imprenditore ha presentato un'offerta vincolante per acquistare tutte le attività di Sipario Movies. La proposta riguarda il 100% degli asset della società di produzione cinematografica. La comunicazione è stata resa nota oggi, con dettagli sulla formalizzazione dell'offerta. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui termini economici o sulle prossime fasi del processo di acquisizione.
Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Andrea Iervolino comunica di aver formalizzato, in data 14 maggio 2026, un'offerta vincolante finalizzata all'acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies S.p.A., nell'ambito di una proposta strutturata per essere attuata attraverso una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. L'operazione - riferisce una nota - è accompagnata da un piano industriale e finanziario che prevede la soddisfazione integrale (100%) di tutti i creditori sociali della società. La proposta si fonda su un articolato piano di rilancio industriale volto alla preservazione della continuità aziendale, del valore industriale della società, del know-how produttivo e dei livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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