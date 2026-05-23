Cinema Iervolino presenta un' offerta vincolante per l' acquisizione del 100% degli asset di Sipario Movies

Notizia in breve

Il 14 maggio 2026, un imprenditore ha presentato un'offerta vincolante per acquistare tutte le attività di Sipario Movies. La proposta riguarda il 100% degli asset della società di produzione cinematografica. La comunicazione è stata resa nota oggi, con dettagli sulla formalizzazione dell'offerta. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui termini economici o sulle prossime fasi del processo di acquisizione.