La Germania ha registrato un deficit commerciale di 90 miliardi di euro con la Cina, segnando un record negativo. Le esportazioni tedesche hanno subito un calo significativo, nonostante gli accordi di Friedrich Merlez non siano riusciti a invertire questa tendenza. La questione riguarda anche il ruolo della Germania nei mercati dell’Europa orientale e le strategie adottate per contenere le perdite, mentre si cercano risposte su come recuperare il controllo in questa regione.

? Cosa scoprirai Come può la Germania recuperare il controllo sui mercati dell'Europa orientale?. Perché gli accordi di Friedrich Merlez non fermano il calo dell'export?. Quali settori industriali europei rischiano il collasso per la sovrapproduzione cinese?. Come influirà il controllo cinese sulle terre rare sulla difesa europea?.? In Breve Export cinese verso l'area euro cresce dell'8,8% nel 2025. Cina partner principale o seconda in 18 paesi dell'Europa orientale. Spedizioni veicoli cinesi verso l'Europa aumentate del 36% nella prima metà 2025. Quota di mercato cinese in Europa orientale cresciuta tra il 10% e il 30%.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Germania-Cina: deficit record a 90 miliardi e calo delle esportazioni

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