UE-Cina | il deficit commerciale sale a 341 miliardi nel 2025

Nel 2025, il deficit commerciale tra l'Unione Europea e la Cina ha raggiunto i 341 miliardi di euro. La crescita del saldo negativo solleva interrogativi su come l’Europa intenda tutelare i propri settori industriali da una possibile sovrapproduzione cinese. La questione riguarda le strategie adottate per affrontare questa situazione economica e commerciale, senza che siano stati ancora definiti interventi specifici o misure concrete.

? Domande chiave Come farà l'Europa a proteggere le proprie industrie dalla sovrapproduzione cinese?. Perché il transshipment attraverso paesi terzi sta alterando i dazi americani?. Quali settori tecnologici cinesi minacciano concretamente il mercato unico europeo?. Come influirà la nuova strategia cinese verso ASEAN e Africa sull'Occidente?.? In Breve Surplus cinese record a 1190 miliardi di dollari con crescita scambi del 3,8%.. Esportazioni hi-tech Pechino cresciute del 13,2% con picco 27,1% su batterie e solare.. Transshipment Vietnam verso USA toccato picco del 7,5% delle esportazioni totali.. Cina punta su 109 progetti industriali e 28 iniziative su IA e robotica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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