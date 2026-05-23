In una miniera in Cina, un’esplosione di gas ha causato la morte di 82 persone. I livelli di monossido di carbonio erano già elevati prima dell’incidente, ma l’attività non è stata fermata nonostante i segnali di pericolo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sulla mancata sospensione delle operazioni nonostante i rischi evidenti. La tragedia ha portato a un intervento di emergenza sul sito.

? Punti chiave Perché i livelli di monossido di carbonio erano già fuori controllo?. Come hanno fatto i segnali di pericolo a non fermare l'attività?. Chi dovrà rispondere legalmente del superamento dei limiti di sicurezza?. Quali misure di prevenzione mancano nelle miniere della provincia dello Shanxi?.? In Breve Esplosione venerdì alle 19:30 coinvolge 247 lavoratori nella miniera di Liushenyu.. Livelli di monossido di carbonio già oltre i limiti nella contea di Qinyuan.. Xi ordina inchiesta rigorosa e dispiegamento forze di soccorso nella provincia dello Shanxi.. Incidenti simili registrati in passato presso miniere di carbone della provincia dello Shanxi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, tragedia in miniera: 82 morti per l’esplosione di gas

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