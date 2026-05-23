Un'esplosione di gas in una miniera di carbone ha causato la morte di almeno 90 persone, mentre 247 operai sono rimasti intrappolati sottoterra. Le squadre di soccorso stanno lavorando sul campo per recuperare i minatori e valutare le condizioni all’interno del sito. La tragedia si è verificata in una zona mineraria del paese, dove le operazioni di emergenza sono attualmente in corso.

Almeno 90 persone sono morte in seguito a un'esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina. Le operazioni di soccorso sono in corso. Al momento dell'incidente, venerdì sera, 247 operai sono rimasti intrappolati sottoterra nell'impianto di Liushenyu. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato la mobilitazione di "ogni mezzo" per soccorrere i feriti e chiesto un'indagine per capire le cause dell'esplosione: "Tutte le regioni e le prefetture devono imparare da questo incidente, rimanere costantemente vigili in materia di sicurezza sul lavoro e prevenire e arginare con decisione il verificarsi di disastri di grave entità ". L'agenzia... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina, esplosione in una miniera di carbone: 90 morti e 247 operai intrappolati

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Coal Mine Explosion In China Kills Over 90 Workers With Rescue Operation Underway | 10 News

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