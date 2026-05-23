Esplosione in una miniera di carbone in Cina | decine di vittime e operai intrappolati
Un’esplosione in una miniera di carbone nello Shanxi ha causato almeno 90 morti. Decine di operai sono rimasti intrappolati sotto terra, mentre le squadre di soccorso cercano di raggiungerli. La deflagrazione si è verificata in una miniera attiva, provocando crolli e blocchi nelle vie di uscita. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e le verifiche sulla sicurezza della struttura.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Tragedia nello Shanxi: almeno 90 morti dopo lo scoppio. Una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina ha provocato almeno 90 vittime, mentre numerosi lavoratori risultano ancora dispersi. L’incidente si è verificato nella provincia dello Shanxi, una delle principali aree minerarie del Paese, dove al momento dello scoppio erano presenti 247 operai. Secondo le informazioni diffuse dai media statali cinesi, il boato è avvenuto alle 19:29 di venerdì 22 maggio, all’interno dell’impianto situato nella città di Changzhi, nel distretto industriale di Liushenyu. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore a causa delle persone rimaste intrappolate sottoterra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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#Cina Oltre 50 morti è il bilancio provvisorio di un'esplosione in una miniera di carbone a Liushenyu, provincia dello Shanxi nel Nord del Paese. In corso le operazioni di recupero e soccorso. Lo riporta l'agenzia Xinhua Foto #ALERTAMUNDIAL facebook
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