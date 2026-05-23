Esplosione in una miniera di carbone in Cina | decine di vittime e operai intrappolati

Notizia in breve

Un’esplosione in una miniera di carbone nello Shanxi ha causato almeno 90 morti. Decine di operai sono rimasti intrappolati sotto terra, mentre le squadre di soccorso cercano di raggiungerli. La deflagrazione si è verificata in una miniera attiva, provocando crolli e blocchi nelle vie di uscita. Le autorità stanno coordinando le operazioni di soccorso e le verifiche sulla sicurezza della struttura.