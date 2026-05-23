In una miniera di carbone nel nord della Cina, un’esplosione ha causato almeno 90 morti. L’incidente si è verificato nella miniera di Liushenyu, nella provincia dello Shanxi. Sono stati arrestati alcuni dirigenti del gruppo Tongzhou. Il bilancio potrebbe aumentare, poiché ci sono ancora persone disperse. Le autorità stanno conducendo indagini sulla sicurezza della miniera e sulle cause dell’esplosione.

Novanta morti, ma il bilancio dell’esplosione avvenuta nel nord della Cina, in una miniera di carbone di Liushenyu nella provincia dello Shanxi, potrebbe essere più pesante. Si tratta del disastro più importante negli ultimi 17 anni. I media statali riportano che l’incidente è avvenuto venerdì sera intorno alle 19,30, quando in servizio c’erano 247 operai. Secondo il South China Morning Post già nel pomeriggio era scattato un allarme per monossido di carbonio. La miniera è gestita dal gruppo Tongzhou; i suoi dirigenti sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta già avviata che ha attirato l’attenzione del presidente Xi Jinping. Il leader ha chiesto – come riportano i media cinesi – di fare ogni sforzo nelle operazioni di soccorso, nelle quali sono impegnate circa 300 unità di pronto intervento e di avviare “indagini approfondite”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cina, 90 morti nell’esplosione di una miniera di carbone: arrestati dirigenti del gruppo Tongzhou

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Esplode una miniera di carbone in Cina: la deflagrazione dopo una fuga di gas a Liushenyu

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