Un nòcciolo di ciliegia caduto vicino a un casello nel 1919 ha dato inizio alla produzione di ciliegie pugliesi, oggi esportate in Europa. La varietà Ferrovia, coltivata in regione, ha ricevuto sei riconoscimenti da Slow Food. La produzione si concentra principalmente su ciliegie di alta qualità, con un consumo che si estende oltre i confini nazionali. La coltivazione avviene in aree specifiche, rispettando metodi tradizionali e standard di qualità riconosciuti.

? Punti chiave Come ha fatto un nòcciolo caduto vicino a un casello a creare un impero?. Perché la varietà Ferrovia è stata premiata sei volte da Slow Food?. Quanto pesava il carico di ciliegie che partiva ogni anno da Bisceglie?. Come cambierà il futuro del settore con l'ottenimento della nuova DOP?.? In Breve Nel 1930 la stazione di Bisceglie esportava 2.900 tonnellate di ciliegie verso l'Europa.. La varietà Ferrovia copre il 60% della produzione regionale tra Turi e Conversano.. La varietà Ferrovia ha vinto sei volte il concorso Slow Food tra il 2004 e il 2016.. Il Consorzio della Ciliegia tipica di Bisceglie lavora dal 2008 per la DOP.. Le ciliegie pugliesi, inserite nel 2006 nell’atlante dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, rappresentano un pilastro della gastronomia del Tacco d’Italia con radici che risalgono al 1572. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciliegie pugliesi: il tesoro rosso che conquista l’Europa dal 1919

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