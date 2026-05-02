La settimana si è conclusa con performance negative per il settore immobiliare in Europa, con risultati particolarmente deludenti in Italia. In Borsa, il comparto ha registrato perdite significative, collocandosi tra le peggiori performance settoriali. I dati indicano una flessione generale nei valori di mercato e nelle transazioni immobiliari, riflettendo una fase di difficoltà per il settore nel contesto europeo e nazionale.

Settimana debole per il settore immobiliare, che ha chiuso in rosso in Europa ma soprattutto in Italia dove il settore è stato tra i peggiori a Piazza Affari. A condizionare il settore sono state le banche centrali, quasi tutte hanno riunito il board di politica monetaria per fronteggiare una fase molto delicata per l’economia mondiale. La settimana della banche centrali. BCE, Federal Reserve e Bank of England hanno tutte deciso di lasciare invariati i rispettivi tassi di riferimento, in un contesto dominato dall’incertezza energetica e geopolitica legata al conflitto in Medio Oriente. La BCE ha confermato i tassi per la settima riunione...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare settimana debole per il settore che chiude in rosso in Europa

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