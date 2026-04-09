Ciclista investito da una betoniera sulla Novedratese a Fenegrò | 79enne in codice rosso elisoccorso in volo

Nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la strada Novedratese, un ciclista di 79 anni è stato investito da una betoniera. L'incidente si è verificato sulla Sp32, coinvolgendo direttamente il ciclista e il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Grave incidente nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la Novedratese (Sp32), dove un ciclista di 79 anni è stato coinvolto in un incidente contro una betoniera. Cosa è successoSecondo una prima ricostruzione a seguito dell'urto e della caduta dell'uomo dalla bici, il mezzo pesante sarebbe. 🔗 Leggi su Quicomo.it Ciclista investito sulla Novedratese a Fenegrò: 79enne in codice rosso, elisoccorso in voloGrave incidente nella mattinata di oggi a Fenegrò, lungo la Novedratese (Sp32), dove un ciclista di 79 anni è stato investito. Ciclista investita da un’auto in centro a Milano: trasportata in codice rosso al NiguardaL'incidente si è verificato in via Belisario, all'altezza del civico 9, in centro a Milano. Temi più discussi: Padova, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da un'auto a San Giorgio in Bosco; Ciclista travolto da un tir, striscia fuori dal mezzo e si salva: miracolato; Travolto e ucciso ciclista investito da un'auto nel Padovano; Ciclista travolto da un’auto la mattina di Pasqua: è in gravi condizioni al Bufalini. Ciclista travolto da un tir a Genova: ferito ma salvo dopo essere rimasto incastratoUn ciclista di 61 anni è stato travolto da un tir in viale Brigate Partigiane, a Genova, rimanendo incastrato sotto il mezzo pesante. Nonostante la dinamica potenzialmente fatale, l’uomo è riuscito a ... telenord.it Genova, ciclista travolto da un tir: riesce a salvarsi strisciando sotto il mezzoGenova, ciclista travolto da un tir in viale Brigate Partigiane: si salva strisciando sotto il mezzo, ferito ma cosciente. ligurianotizie.it I più letti di ieri: pirati della strada, ciclista investito e veglia pasquale in città - facebook.com facebook Travolto e ucciso ciclista investito da un'auto nel Padovano. La vittima finita in un fossato dopo l'impatto #ANSA x.com