Milano ciclista 80enne cade in via Pisanello | soccorso in codice rosso

Un ciclista di 80 anni è caduto in via Pisanello, nella zona di San Siro a Milano, a causa di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di assistenza. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le cause dell’incidente.

Un malore improvviso ha trasformato una mattinata apparentemente ordinaria in via Pisanello, nella zona di San Siro a Milano, in un momento di estrema preoccupazione per la sicurezza stradale e la salute dei cittadini. Poco prima delle 9 di giovedì 9 aprile, una ciclista ottantenne è precipitata violentemente sull’asfalto, subendo ferite che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari. La donna, che al momento dell’impatto con il suolo non era cosciente, è stata trasferita d’urgenza presso il pronto soccorso del San Carlo in condizioni cliniche giudicate molto delicate. L’intervento dei soccorsi e la dinamica del sinistro. La gestione dell’emergenza è stata coordinata dalla centrale operativa del 118, che ha prontamente inviato sul luogo dell’incidente sia un’ambulanza che un’automedica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, ciclista 80enne cade in via Pisanello: soccorso in codice rosso Cade sulla pista da cross, soccorso in codice rosso: ragazzino in ospedaleÈ stato ricoverato al Carlo Poma di Mantova il ragazzino bresciano di 14 anni rimasto coinvolto, suo malgrado, nel brutto incidente di domenica... Ciclista investita da un’auto in centro a Milano: trasportata in codice rosso al NiguardaL'incidente si è verificato in via Belisario, all'altezza del civico 9, in centro a Milano.