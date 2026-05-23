Ciclismo venti squadre al via del Trofeo Emozione 2026
Venti squadre partecipano al Trofeo Emozione 2026, una competizione ciclistica che prevede sfide fino all’ultimo metro.
Venti squadre pronte a sfidarsi fino all’ultimo metro, come nelle grandi corse del ciclismo internazionale. È solo un assaggio della sesta edizione del Trofeo Emozione, in programma il 13 giugno nella Destra Tagliamento. Una gara ciclistica internazionale, organizzata da ASD Emozione, che si. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
TG CSAIN – Edizione del 19 Febbraio 2026
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