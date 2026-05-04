Ciclismo Coltano Grube profeta in patria Nel Trofeo Taverna del Grillo sul ciclodromo

Nel trentunesimo Trofeo Taverna del Grillo disputato sul ciclodromo di Coltano, si è svolta una gara di ciclismo su una pista lunga 1.350 metri. La competizione ha visto protagonisti diversi ciclisti che si sono affrontati lungo il percorso. La manifestazione si è svolta su un tracciato ben delineato, con atleti che hanno dato vita a una corsa intensa e combattuta.

Nel trentunesimo Trofeo Taverna del Grillo sulla bella pista del ciclodromo di Coltano lunga 1.350 metri, la società di casa del presidente Ulisse Stefanucci organizzatrice della manifestazione è stata profeta in patria ottenendo il primo posto nella classifica di società con 30 punti davanti alla Ciclistica San Miniato - San Croce con 21 e alla Pol. Milleluci e Vaiano Bike con 14. Al via della bella gara 160 giovanissimi di 16 società in uno splendido pomeriggio di sole con Daniele Brotini quale addetto alla segreteria. Classifiche: Categoria G1: 1) Andrea Leoncini (Cicl. S.Miniato S.Croce); 2) Lupi; 3) Collavoli; 4) Del testa; 5) Genovesi. CAT: G2: 1) Ettore Bartoli (Michele Bartoli Academy); 2) Giglio; 3) Marraccini; 4) Bolognesi; 5) Brejdak.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Coltano Grube profeta in patria. Nel Trofeo Taverna del Grillo sul ciclodromo Notizie correlate Leggi anche: Ciclismo: la Coltano Grube vuole essere ancora protagonista Vangelo del 9 marzo 2026:«Nessun profeta è bene accetto nella sua patria»Meditiamo il Vangelo del 9 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi... Contenuti utili per approfondire Ciclismo, Coltano Grube profeta in patria nel Trofeo Taverna del Grillo sul ciclodromoNel trentunesimo Trofeo Taverna del Grillo sulla bella pista del ciclodromo di Coltano lunga 1.350 metri, la società di ... msn.com Ciclismo, ventisei giovani per la Coltano Grube 2025Coltano, 23 marzo 2025 - In una delle sale della Villa Medicea, uno dei luoghi simbolo di Coltano, la cerimonia di presentazione del programma 2025 della Coltano Grube la società pisana fondata nel ... lanazione.it