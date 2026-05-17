ciclismo spunto imperioso di crescioli al trofeo matteotti

Dopo quasi quattro decenni, un ciclista dilettante ha conquistato il Trofeo Matteotti, corsa che si svolge a Marcialla, in provincia di Firenze. L’ultima vittoria di un atleta non professionista risaliva al 1986, quando si impose un altro ciclista di quella regione. La competizione ha visto un largo seguito di partecipanti e si è conclusa con la vittoria di un atleta locale, che ha imposto un ritmo deciso al momento decisivo della gara.

Marcialla (Firenze), 17 maggio 2026 – Dopo 40 anni un dilettante fiorentino (l’ultimo ad imporsi era stato Stefano Casagrande nel 1986) torna a vincere il Trofeo Matteotti a Marcialla, una classica nazionale di prestigio. Autore della prodezza Giosuè Crescioli, classe 2001 di Lazzeretto di Cerreto Guidi che ha messo praticamente in fila un gruppo di 23 corridori con uno spunto irresistibile regolando nell’ordine Palomba e Belleri. Dunque, una vittoria di assoluto valore e una gioia immensa, mentre il fratello minore Ludovico in maglia Polti VisitMalta sta disputando il Giro d’Italia che sta per approdare in Toscana. È un successo sicuramente che ripaga l’impegno, i sacrifici di Crescioli che ha superato in carriera momenti difficili, ma non si è mai tirato indietro proseguendo nel ciclismo con grinta, carattere e coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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