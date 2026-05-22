Domenica 24 maggio si svolge a Viaccia la quarantatreesima edizione del Giro dei Due Bacini-Trofeo Giuseppe Amatucci, una manifestazione ciclistica organizzata dalla locale società sportiva con il supporto dell’amministrazione comunale. La corsa coinvolge numerosi atleti e appassionati provenienti da diverse aree, con partenza e arrivo previsti nel centro del paese. L’evento si ripete ogni anno, attirando pubblico e partecipanti, e rappresenta una tradizione consolidata nel calendario sportivo locale.

Torna il Giro dei Due Bacini-Trofeo Giuseppe Amatucci, giunto alla quarantatreesima edizione. L’appuntamento domenica 24 maggio a Viaccia organizzato dalla locale Ciclistica con il patrocinio del Comune. Sarà un’edizione con novità in quanto i percorsi ritornano a quegli storici con la collina pistoiese nel finale dopo il passaggio lungo la Val di Bisenzio ed anche dalla zona di Cavarzano. Il Giro dei Due Bacini fa parte del "Circuito toscano di cicloturismo" di quello "Tuscany Bike Challenge" e del "Granducato di Toscana". Altra novità i due tratti cronometrati, il primo lungo 4 Km e 800 metri con pendenza media del 7,9 per cento e punta massima del 12, il secondo di 3 Km e 300 metri più breve e regolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta il "Giro dei Due Bacini-Trofeo Amatucci"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Duo battle explodes Bai Lu & Li Yunrui GO ALL OUT in the mud pit! | Keep Running S14 EP4 ENG SUB

Sullo stesso argomento

Proposta per il marmo: "Vincoliamo i soldi alla pulizia dei bacini". L’idea di MarchettiUn atto concreto per vincolare i soldi che la legge regionale numero 52 del 2025 destina alla manutenzione e pulizia delle fonti idriche nei bacini...

Filtri nuovi e pulizia dei bacini: il piano del Comune per la manutenzione di laghetti e specchi d'acquaAl via la manutenzione straordinaria di laghetti e specchi d’acqua in alcune tra le principali ville e aree verdi di Palermo.