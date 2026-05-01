Ciclismo il ’Memorial Cibei’ in programma domani al ciclodromo ’Il Monticello’ Giovanissimi in gara nella Mtb

Domani si svolgerà al ciclodromo ’Il Monticello’ in via Cisa 67, zona Ipercoop, una gara dedicata agli appassionati di mountain bike cross country. L’evento, giunto alla settima edizione del Memorial Antonio Cibei, include anche il primo Memorial Carlo Bianchi e il secondo Trofeo Azienda Agricola Il Monticello. La competizione è rivolta ai giovani ciclisti e avrà inizio alle ore 15.

Appuntamento per gli amanti del Mtb Cross Country domani dalle 15 al ‘Ciclodromo Il Monticello’ in via Cisa 67 (zona Ipercoop) dove in scena il 7° Memorial Antonio Cibei, 1° Memorial Carlo Bianchi e 2° Trofeo Azienda Agricola Il Monticello. La gara, organizzata dal Pedale Sarzanese, è riservata alle Categorie Giovanissimi da G0 a G6 e sarà valevole come terza prova della Challenge Ligure Mtb. Saranno quasi 150 i giovani ai nastri di partenza, di società provenienti da Liguria e Toscana. La stagione della Mountain Bike è partita forte per il Pedale Sarzanese che dopo le prime due competizioni a Forte Begato e Casella, si ritrova in testa alla challenge ligure grazie agli ottimi piazzamenti dei suoi ragazzi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il ’Memorial Cibei’ in programma domani al ciclodromo ’Il Monticello’. Giovanissimi in gara nella Mtb Notizie correlate Leggi anche: Ciclismo, il weekend di Pasqua. Fiumara impegnato nelle Marche. Caselli al Memorial Mantovani Ciclismo, un sogno che diventa Mondiale: il Mtb World Romagna pronto alla sfida iridataDai sentieri delle colline romagnole al palcoscenico del Campionato del Mondo Uci Mountain Bike Enduro World Championship 2026.