Il Velo Club Sovico si è imposto all’undicesima edizione del Memorial Mario Bianco, una gara per gli allievi svoltasi a Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo. La squadra brianzola, guidata dal presidente Maurizio Canzi, ha ottenuto la vittoria sui propri avversari, confermando la propria superiorità nella competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi team e atleti provenienti da diverse zone della regione.

Colpaccio del Velo Club Sovico tra gli allievi in provincia di Cuneo. La formazione brianzola presieduta da Maurizio Canzi ha dominato l’undicesima edizione del Memorial Mario Bianco, tradizionale appuntamento andato in scena a Costigliole Saluzzo. A firmare il successo è stato Simone Marconi, capace di anticipare il gruppo per appena quattro secondi dopo un’azione determinata negli ultimi chilometri. Alle sue spalle, nello sprint del plotone, è arrivata la doppietta gialloblù con Fabio Di Leo secondo classificato e Lorenzo Soldarini terzo, a completare un podio interamente targato dalle maglie gialle di Sovico. La giornata trionfale del team brianzolo è stata ulteriormente impreziosita dal quinto posto di Emanuele Patruno, segno di una superiorità collettiva netta e mai in discussione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Velo Club Sovico detta legge al Memorial Mario Bianco

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