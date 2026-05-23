Un ciclista messicano ha vinto la prima tappa della Challenge Eroica Juniores, disputata a Chiusdino, in provincia di Siena. La gara si è conclusa con Moreno che ha conquistato la vittoria, segnando l'inizio della competizione. La corsa ha visto la partecipazione di diversi giovani atleti, ma Moreno si è distinto per la sua prestazione. La Challenge Eroica Juniores prosegue con ulteriori tappe, ma questa prima frazione si è conclusa con il successo del ciclista messicano.

Chiusdino (Siena), 23 maggio 2026 – È del bravissimo Santiago Daniel Garcia Moreno, messicano della formazione A.R. Monex Pro Cyccling Team la prima delle due prove internazionali della Challenge Eroica Juniores che ha preso il via dalla provincia di Grosseto (via ufficioso da Santa Fiora e ufficiale da Castel Del Piano ai 108 partenti di 19 società) e si è conclusa sul traguardo di Chiusdino in provincia di Siena. Una vittoria ineccepibile quella di Moreno, grande protagonista con il suo connazionale e compagno di squadra Garcia Santiago così come ha disputato un’ottima prova l’azzurro Tarallo del Team Vangi Tommasini Il Pirata stretto nella morsa dei due messicani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: al messicano Moreno la prima gara della Challenge Eroica Juniores

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