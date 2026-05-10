Ciclismo | Martinez vince la gara e Federici il titolo toscano juniores

Il 10 maggio 2026 si è disputato il Campionato Toscano juniores di ciclismo a Mercatale di Cortona, in provincia di Arezzo. La gara si è conclusa in località Mercatale, con tre passaggi sulla salita di Cima Protine. Alla competizione hanno partecipato circa quindici società, tra cui cinque provenienti da altre regioni. Tra i protagonisti si sono distinti un ciclista che ha vinto la gara e un altro che ha conquistato il titolo toscano juniores.

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Mercatale di Cortona (Arezzo),10 maggio 2026 - Attorno alla bella città di Cortona con arrivo in località Mercatale e tre passaggi dalla salita di Cima Protine si è svolto il Campionato Toscano juniores presenti una quindicina di società delle quali 5 extraregionali. È stato un finale nel segno del Team Vangi Tommasini che ha confermato la propria superiorità conquistando il successo per distacco con il forte e brillante spagnolo Aitor Goset Martinez alla quarta vittoria stagionale e la maglia di campione toscano con l’aretino Filippo Federici (profeta in patria) giunto terzo e primo dei toscani con residenza nella nostra regione. Un...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Martinez vince la gara e Federici il titolo toscano juniores ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo juniores. Coppa Belricetto, vince Padovan. Campidelli ’centrato’ all’arrivoNicola Padovan, portacolori della compagine friulana Gottardo Giochi Caneva, si è aggiudicato, in una volata all’ultimo respiro, la ‘59ª Coppa... Ciclismo. Seconda gara del Trofeo Michele Scarponi. Lo spagnolo Groset Martinez su tutti a CamerinoLo spagnolo Aitor Groset Martinez del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha prevalso con autorità in salita a Camerino nella seconda gara abbinata al... Argomenti più discussi: Giro di Romandia, Pogacar vince quinta tappa e classifica finale; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di Lipowitz; Monarchia in Romandia, Tadej Poga?ar vince anche l'ultima tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non dà scampo a Lipowitz e domina anche l’ultimo sprint.