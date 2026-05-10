Ciclismo | Martinez vince la gara e Federici il titolo toscano juniores
Il 10 maggio 2026 si è disputato il Campionato Toscano juniores di ciclismo a Mercatale di Cortona, in provincia di Arezzo. La gara si è conclusa in località Mercatale, con tre passaggi sulla salita di Cima Protine. Alla competizione hanno partecipato circa quindici società, tra cui cinque provenienti da altre regioni. Tra i protagonisti si sono distinti un ciclista che ha vinto la gara e un altro che ha conquistato il titolo toscano juniores.
Mercatale di Cortona (Arezzo),10 maggio 2026 - Attorno alla bella città di Cortona con arrivo in località Mercatale e tre passaggi dalla salita di Cima Protine si è svolto il Campionato Toscano juniores presenti una quindicina di società delle quali 5 extraregionali. È stato un finale nel segno del Team Vangi Tommasini che ha confermato la propria superiorità conquistando il successo per distacco con il forte e brillante spagnolo Aitor Goset Martinez alla quarta vittoria stagionale e la maglia di campione toscano con l’aretino Filippo Federici (profeta in patria) giunto terzo e primo dei toscani con residenza nella nostra regione. Un...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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