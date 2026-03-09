Il 9 marzo 2026, a Lido di Camaiore, Patrik Rosola Pezzo ha vinto la quarta edizione della Cronoversilia juniores, un’anteprima della Tirreno-Adriatico per professionisti. La gara è stata organizzata dal Pedale Lucchese Poli con il patrocinio del Comune di Camaiore e il supporto di RCS. Rosola Pezzo ha concluso la corsa con una media di quasi 52 kmh.

Lido di Camaiore,9 marzo 2026 – A quasi 52 di media Patrik Rosola Pezzo si è aggiudicato la quarta edizione della Cronoversilia, anteprima della Tirreno-Adriatico professionisti, organizzata dal Pedale Lucchese Poli con il patrocinio del Comune di Camaiore e l’apporto della RCS. La gara con 32 concorrenti si è svolta sullo stesso percorso dei professionisti lungo undici chilometri e mezzo con partenza da Lido di Camaiore, giro di boa nella zona di Fiumetto-Marina di Pietrasanta e ritorno al Lido. Rosola Pezzo, figlio d’arte di Paola Pezzo e Paolo Rosola, ha dimostrato le sue innegabili doti e il talento che lo accompagna infliggendo 14” di ritardo al bravissimo laziale Tarallo e 31” a Ferrari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: al figlio d'arte Rosola Pezzo la Cronoversilia juniores

Articoli correlati

Trionfo azzurro a Dendermonde. Pezzo Rosola e Grigolini dominano la gara Juniores di Coppa del MondoTocca alla gara della categoria Juniores maschile inaugurare il programma dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross.

LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: Grigolini e Pezzo Rosola tra i favoritiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores...