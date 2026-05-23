Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 23 maggio, con l’ultimo appuntamento stagionale di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato all’universo maschile, approdato quest’anno nel sabato pomeriggio alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 23 maggio 2026. L’ultima puntata ruoterà attorno a un tema che invita alla riflessione e alla determinazione: “ Mai dire mai “. Ne parleranno con la conduttrice: Francesco Facchinetti, produttore musicale e imprenditore, nonché figlio d’arte; Enzo Miccio, wedding planner e personaggio televisivo; e Vittorio Brumotti, campione mondiale di bike trial e storico inviato di Striscia la Notizia. Presente in studio anche il chirurgo sardo Giovanni Angiolini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio saluta con Francesco Facchinetti, Enzo Miccio e Vittorio Brumotti

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