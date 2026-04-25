ciao maschio e il coraggio con jimmy ghione francesco arienzo e roberto parodi

Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Attesi due giovani musicisti: Michelle Perez e Francesco Stifano. Ecco le anticipazioni del 25 aprile 2026 Nunzia De Girolamo, come ogni sabato, torna con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma dedicato all’universo maschile, in onda alle 17.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Buonanotte fan con Nunzia De Girolamo, in compagnia dei suoi tre ospiti; Jimmy Ghione, Francesco Arienzo e Roberto Parodi che vedremo sabato pomeriggio a "CIAO MASCHIO" dalle 17.10 su Rai1. A Domani #NunziaDeGirolamo #CiaoMaschio - facebook.com facebook