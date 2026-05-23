Ciao Groenlandia | Trump usa l’AI e torna a mettere gli occhi sull’isola Ma i residenti non ci stanno | Tornate a casa non vi vogliamo

Donald Trump ha recentemente pubblicato un messaggio su un social network, utilizzando un’immagine generata dall’intelligenza artificiale, con l’intento di attirare l’attenzione sulla Groenlandia. La pubblicazione ha suscitato reazioni negative da parte dei residenti locali, che hanno espresso chiaramente di non desiderare presenze straniere sull’isola. Nel frattempo, l’ex presidente ha effettuato viaggi e dichiarazioni riguardanti altre aree geografiche, tra cui Venezuela, Iran e Cuba.

Tra un blitz in Venezuela, una guerra contro l’Iran e una minaccia a Cuba, Donald Trump non ha alcuna intenzione di dimenticarsi della Groenlandia. L’inquilino della Casa Bianca torna a provocare gli alleati europei con un’immagine creata dall’intelligenza artificiale, che lo ritrae dietro le montagne mentre guarda alla città sottostante. La scritta che accompagna la scritta è laconica: «Hello, Greenland». Il nuovo consolato americano a Nuuk. Da quando le sue minacce di prendere l’isola con la forza fecero infuriare i governi europei, Trump sembrava quasi essersi dimenticato della questione. Invece, tra un ultimatum e l’altro indirizzato al regime di Teheran, il presidente americano è tornato a mettere gli occhi sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Groenlandia contesa tra Trump e lEuropa: quale sarà il futuro dellisola Il racconto

Sullo stesso argomento

Trump rimette la Groenlandia nel mirino. L’inviato speciale statunitense per l’isola rilancia l’idea shock: “La Groenlandia ha bisogno degli Usa”Stai a vedere che Donald Trump non ha davvero abbandonato l’idea di annettere la Groenlandia.

L’Islanda annuncia un referendum sull’adesione all’Ue: i timori dell’isola dopo le minacce di Trump alla GroenlandiaNei prossimi mesi, in Islanda si voterà per decidere se riprendere o meno i negoziati di adesione all’Unione europea.

'Ciao Groenlandia', Trump pubblica un'immagine creata con l'IADonald Trump non perde di vista la Groenlandia. Impegnato in Iran e con Cuba nel mirino, il presidente pubblica sul suo social Truth un'immagine creata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae ... ansa.it

Usa, Trump pubblica su Truth un'immagine creata con l'IA: Ciao GroenlandiaLa Groenlandia è ancora tra gli interessi principali di Donald Trump. A rimarcarlo, sul suo social Truth, è stato lo stesso presidente statunitense pubblicando un'immagine generata con con l'intellige ... tg24.sky.it