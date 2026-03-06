L’Islanda annuncia un referendum sull’adesione all’Ue | i timori dell’isola dopo le minacce di Trump alla Groenlandia

L’Islanda ha annunciato un referendum per decidere se riprendere i negoziati di adesione all’Unione europea. La consultazione si terrà nei prossimi mesi e rappresenta un passo importante per il paese. La decisione arriva in un momento di tensioni internazionali, con le minacce di Trump alla Groenlandia che hanno alimentato preoccupazioni tra i cittadini islandesi.

Nei prossimi mesi, in Islanda si voterà per decidere se riprendere o meno i negoziati di adesione all'Unione europea. L'annuncio arriva direttamente dal governo di Reykjavik, che ha proposto al parlamento la data del 29 agosto per la consultazione popolare. L'isola del Nord Atlantico ha presentato domanda di adesione all'Ue nel 2009, un anno dopo lo scoppio della crisi finanziaria. I negoziati iniziarono nel 2010, ma furono sospesi tre anni più tardi, in seguito alle elezioni parlamentari. Nel 2015, il governo annunciò la conclusione dei colloqui. Da diversi mesi si vocifera di un possibile ricongiungimento tra Islanda e Unione europea,...