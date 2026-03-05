Domani sera al Victor va in scena “Dalida, ciao amore ciao”, uno spettacolo inserito nella rassegna Teatro Fuoricittà in occasione della Giornata internazionale della Donna. La rappresentazione ripercorre la vita e la carriera della cantante Dalida, offrendo al pubblico un’occasione per rivivere momenti della sua storia attraverso una performance che mette in evidenza il suo percorso artistico.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, la rassegna Teatro Fuoricittà propone lo spettacolo “Dalida, ciao amore ciao”. L’appuntamento è per domani alle 21,15 al cineteatro Victor. La voce recitante di Monica Briganti, che firma anche la regia, e le canzoni cantate da Francesca Romana Perrotta e Andrea Amati, accompagnati da Mirko Guerra alla chitarra elettrica e da Fabrizio Flisi al pianoforte, raccontano la vita di Dalida attraverso le parole delle sue canzoni di maggior successo. Pochi artisti hanno intrecciato vita e arte quanto Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, che partendo dall’Egitto ha conquistato la Francia e il mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Dalida, ciao amore ciao’ in scena domani sera al Victor

Monica Briganti e Francesca Romana Perrotta ricordano la grande Dalida con "Ciao amore, ciao"In occasione della Giornata internazionale della donna, la rassegna “Teatro Fuoricittà” propone lo spettacolo “Dalida, ciao amore ciao”.

“Si è rifidanzato”. Iago Garcia, ciao ciao Amanda Lecciso: ora c’è leiC’è chi parla di un nuovo capitolo sentimentale che si apre in punta di piedi e chi, invece, invita alla cautela.

Dalida - Ciao amore, Ciao 1967 San Remo - Short

Contenuti utili per approfondire 'Dalida ciao amore ciao' in scena....

Temi più discussi: ’Dalida, ciao amore ciao’ in scena domani sera al Victor; Al Victor di Cesena lo spettacolo Dalida, ciao amore ciao; Monica Briganti e Francesca Romana Perrotta ricordano la grande Dalida con Ciao amore, ciao; Sanremo, storie d’amore sul palco dell'Ariston: da Dalida e Tenco a Benigni, Al Bano e Romina, fino ai Coma_Cose.

CIAO AMORE CIAO –TENCO E DALIDA’ TRA MUSICA E AMOREDescrizione: Scritto e diretto da Piero di Blasio. Con Luca Notari , Stefania Fratepietro, Emiliano Begni e Ermanno Dodaro. Scene di Dario Carrarini. Costumi di Laura Pucini. 1967. Due vite legate da ... roma.corriere.it

Ciao amore, ciaoDescrizione: Sanremo 1967. Due vite legate da una canzone e forse da qualcosa di più. L'ultimo anno di vita di Luigi Tenco. Il rapporto con Dalidà, le case discografiche e il pubblico italiano, ... roma.corriere.it

Laissez Passer La Chanson - Patrick. . Entente Cordiale (12/05/171) Dalida & Massimo Ranieri La prima cosa bella - facebook.com facebook