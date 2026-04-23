Arezzo ha assistito a un rapido spostamento dei cassonetti dopo una precedente protesta legata alla gestione dei rifiuti. Dopo un episodio di tensione, i contenitori sono stati rimossi in poche ore, lasciando alle spalle il caos provocato dalla rivolta. La vicenda ha avuto una risonanza locale, con i cittadini che si sono trovati a commentare l’accaduto sui social e nelle conversazioni quotidiane.

Arezzo – Oh, pareva d’esse finiti in una puntata de “Chi l’ha visto?”, ma invece no: i cassonetti della discordia son durati meno d’una schiacciata di ciglia. Messi lì, belli fieri nel centro storico, a due passi da via Crispi, dai Portici e piazza Guido Monaco, come fossero opere d’arte contemporanea. e invece via! Spariti. Smontati. Ritirati come i panni stesi prima del temporale. Questa mattina, puntuale come la tassa sui rifiuti, è arrivato il camion e zac: caricati su e portati via. Fine della mostra. Applausi, fischi, e qualche “era anche l’ora!” gridato dalle finestre. Perché diciamocelo: quei bidoni lì, grossi come SUV parcheggiati male, proprio non andavano giù a nessuno.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, i cassonetti fanno “ciao ciao”: trasloco lampo dopo la rivolta del bidone furioso

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