Ci sarà una passerella sospesa a collegare i due hotel rigenerazione a 4 stelle nella zona turistica

Notizia in breve

Il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato un progetto di riqualificazione nella zona turistica di Villamarina, che prevede la realizzazione di una passerella sospesa collegata a due hotel. La struttura si inserisce in un intervento di rigenerazione di un’area a quattro stelle, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’estetica della zona. La passerella sarà parte di un intervento più ampio di riqualificazione della zona turistica.