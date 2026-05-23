Ci sarà una passerella sospesa a collegare i due hotel rigenerazione a 4 stelle nella zona turistica
Il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato un progetto di riqualificazione nella zona turistica di Villamarina, che prevede la realizzazione di una passerella sospesa collegata a due hotel. La struttura si inserisce in un intervento di rigenerazione di un’area a quattro stelle, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’estetica della zona. La passerella sarà parte di un intervento più ampio di riqualificazione della zona turistica.
Novità in consiglio comunale a Cesenatico dove è stato dato l'ok ad un interessante progetto di riqualificazione di una zona turistica come Villamarina. L'intervento di rigenerazione urbana riguarda due hotel.“Ieri in Consiglio Comunale - l'annuncio sui social del sindaco Matteo Gozzoli - abbiamo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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