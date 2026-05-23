Ci sarà una passerella sospesa a collegare i due hotel rigenerazione a 4 stelle nella zona turistica

Da cesenatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato un progetto di riqualificazione nella zona turistica di Villamarina, che prevede la realizzazione di una passerella sospesa collegata a due hotel. La struttura si inserisce in un intervento di rigenerazione di un’area a quattro stelle, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e l’estetica della zona. La passerella sarà parte di un intervento più ampio di riqualificazione della zona turistica.

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Novità in consiglio comunale a Cesenatico dove è stato dato l'ok ad un interessante progetto di riqualificazione di una zona turistica come Villamarina. L'intervento di rigenerazione urbana riguarda due hotel.“Ieri in Consiglio Comunale - l'annuncio sui social del sindaco Matteo Gozzoli - abbiamo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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