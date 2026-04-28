Da incompiuta a hotel 4 stelle | così rinasce uno spazio abbandonato nella Pedemontana

Un edificio abbandonato lungo la strada della Pedemontana, lasciato in stato di incompletezza per diversi anni, sta per essere trasformato in un hotel a quattro stelle. L’intervento prevede il recupero di uno spazio che, fino a ora, non ha avuto un utilizzo attivo. La riqualificazione mira a riqualificare un’area che, prima, si presentava come un vuoto urbano.

Un vuoto urbano rimasto tale per anni torna a vivere e diventa una nuova scommessa per il territorio. A Gemona del Friuli è stato inaugurato il Park Hotel Gemona, struttura ricettiva a quattro stelle nata dalla riqualificazione di un immobile incompiuto che dal 2008 segnava uno dei nodi più.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gubbio, rinasce Villino Marvardi. Sarà uno spazio per i giovani Rinasce ‘Turri 20sette’: "Uno spazio educativo per tutta la comunità"Nel cuore della stazione rinasce ‘Turri 20sette’, spazio educativo e per la comunità, finalmente rinnovato.