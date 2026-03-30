Nuova pista ciclabile per collegare zona residenziale e centro urbano | costerà 265mila euro

Una nuova pista ciclabile sarà realizzata per collegare la zona residenziale al centro urbano di Carate Brianza. La regione Lombardia ha comunicato che il progetto sarà finanziato con 100mila euro, parte di un pacchetto regionale di 630mila euro destinato alla mobilità sostenibile. Il costo complessivo dell’opera è stato stimato in 265mila euro.

Sarà utilizzabile anche dai pedoni. Dalla regione Lombardia 100mila euro di contributo Un nuovo collegamento ciclopedonale per Carate Brianza. Lo ha annunciato la regione Lombardia nell’ottica di rafforzare la rete della mobilità dolce sul territorio grazie ad una serie di finanziamenti regionali per un totale di 630mila euro, di cui 100mila destinati al comune brianzolo. La nuova pista sarà tra la zona residenziale attigua a viale Mosé Bianchi (presidio ospedaliero), il centro urbano e la ciclabile esistente su viale Brianza. Il costo complessivo dell’opera, da realizzare entro il 2026, è di 265mila euro, con oneri a carico del Comune di 165mila. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Nuova pista ciclabile per collegare zona residenziale e centro urbano: costerà 265mila euro Articoli correlati Santarcangelo: Zona Stazione, via Ca’ Fabbri cambia senso per nuova pista ciclabile e più parcheggi. Inizia fase test.Santarcangelo di Romagna si prepara a un cambiamento significativo nella viabilità della zona stazione. Nuova pista ciclabile. Porta a Lucca più green. Arrivano 200mila euroVia Giovanni Pisano a Porta a Lucca avrà una nuova pista ciclabile con lo stanziamento di 200mila euro nel bilancio 2026.