Ci sarà inevitabilmente un referendum sul nucleare in Italia

L'ipotesi di un referendum per proporre il ritorno alla produzione di energia nucleare in Italia si fa sempre più concreto. Il governo ci pensa, non è un segreto, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è stato esplicito: per lui "inevitabilmente si farà un referendum", ha. 🔗 Leggi su Today.it

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