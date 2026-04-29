Trump | Il blocco navale va avanti finché non ci sarà l' accordo sul nucleare Media | Gli

Le trattative tra Iran e Stati Uniti continuano tra scontri verbali e richieste di condizioni. Da un lato, il rappresentante americano ha affermato che il blocco navale rimarrà in vigore fino alla definizione di un accordo sul nucleare. Nel frattempo, i media riferiscono di schermaglie tra le parti, con tensioni che si mantengono sotto la superficie del dialogue ufficiale.

AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra ( nuove ) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Una soluzione che porti alla fine della guerra al momento appare ancora lontana. Teheran (secondo la Cnn ) presenterà a giorni una nuova proposta dopo il no di Washington all’offerta – lo Stretto libero in cambio della revoca del blocco navale ma il programma sull’uranio arricchito da affrontare solo in un secondo momento – consegnata dall’ Iran nelle mani dei mediatori pachistani. Tra i nodi principali da sciogliere c'è l'avvio del tavolo sul nucleare che gli Usa non sono disposti a rimandare. “ Preparatevi a...🔗 Leggi su Agi.it

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